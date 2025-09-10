通貨 / PEP
PEP: PepsiCo Inc
140.73 USD 0.50 (0.35%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PEPの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり140.39の安値と141.63の高値で取引されました。
PepsiCo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
140.39 141.63
1年のレンジ
127.60 177.50
- 以前の終値
- 141.23
- 始値
- 140.63
- 買値
- 140.73
- 買値
- 141.03
- 安値
- 140.39
- 高値
- 141.63
- 出来高
- 9.721 K
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- -10.61%
- 6ヶ月の変化
- -6.49%
- 1年の変化
- -17.84%
