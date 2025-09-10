クォートセクション
通貨 / PEP
PEP: PepsiCo Inc

140.73 USD 0.50 (0.35%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PEPの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり140.39の安値と141.63の高値で取引されました。

PepsiCo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
140.39 141.63
1年のレンジ
127.60 177.50
以前の終値
141.23
始値
140.63
買値
140.73
買値
141.03
安値
140.39
高値
141.63
出来高
9.721 K
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
-10.61%
6ヶ月の変化
-6.49%
1年の変化
-17.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K