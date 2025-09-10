QuotazioniSezioni
PEP: PepsiCo Inc

141.76 USD 1.03 (0.73%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEP ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.46 e ad un massimo di 142.08.

Segui le dinamiche di PepsiCo Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
140.46 142.08
Intervallo Annuale
127.60 177.50
Chiusura Precedente
140.73
Apertura
141.47
Bid
141.76
Ask
142.06
Minimo
140.46
Massimo
142.08
Volume
10.396 K
Variazione giornaliera
0.73%
Variazione Mensile
-9.96%
Variazione Semestrale
-5.80%
Variazione Annuale
-17.24%
20 settembre, sabato