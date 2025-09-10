Währungen / PEP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PEP: PepsiCo Inc
140.73 USD 0.50 (0.35%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PEP hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.39 bis zu einem Hoch von 141.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die PepsiCo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEP News
- Buy Wide-Moat PepsiCo: Activist Involvement Is Icing On The Cake (NASDAQ:PEP)
- Snack-Gigant Balaji im Fokus: General Mills mischt mit
- General Mills in talks for stake in India’s Balaji Wafers- ET
- Dividendenkönig PepsiCo: So wahrscheinlich ist für mich eine Dividendenkürzung!
- Elevated Costs Challenge Coca-Cola: How Will the Brand Adapt?
- PepsiCo vs. Monster Beverage: Which Is a Better Buy for Investors Now?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Can PepsiCo's Diverse Portfolio Outperform in a Soft Market?
- Trump revives call to ditch quarterly earnings reports. What comes next?
- Tyson Foods verzichtet bis 2025 auf Fruktose-Glukose-Sirup und weitere Zusatzstoffe
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- How I Would Invest $100,000 In Today’s Overpriced Market
- Tesla Faces Class Action Over 'Wage Theft' Amid Preference For H-1B Workers Following Elon Musk's Push To Optimize Visa Practice - Coca-Cola (NYSE:KO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- PepsiCo (PEP) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- RH (RH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Estée Lauder beruft René Lammers zum neuen Forschungs- und Innovationschef
- Kewaunee Scientific verstärkt Verwaltungsrat mit J. Jette Campbell
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- Celsius stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs on growth potential
- Netflix’s (NFLX) Chief Product Officer Departs Company - TipRanks.com
- All You Need to Know About PepsiCo (PEP) Rating Upgrade to Buy
- PepsiCo Partnership Puts Celsius Holdings on Faster Growth Track
Tagesspanne
140.39 141.63
Jahresspanne
127.60 177.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 141.23
- Eröffnung
- 140.63
- Bid
- 140.73
- Ask
- 141.03
- Tief
- 140.39
- Hoch
- 141.63
- Volumen
- 9.721 K
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- -10.61%
- 6-Monatsänderung
- -6.49%
- Jahresänderung
- -17.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K