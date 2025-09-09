货币 / PEP
PEP: PepsiCo Inc
140.03 USD 0.61 (0.43%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PEP汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点139.91和高点141.31进行交易。
关注PepsiCo Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
139.91 141.31
年范围
127.60 177.50
- 前一天收盘价
- 140.64
- 开盘价
- 140.74
- 卖价
- 140.03
- 买价
- 140.33
- 最低价
- 139.91
- 最高价
- 141.31
- 交易量
- 17.816 K
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- -11.06%
- 6个月变化
- -6.95%
- 年变化
- -18.25%
