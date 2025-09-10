Divisas / PEP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PEP: PepsiCo Inc
141.23 USD 1.20 (0.86%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PEP de hoy ha cambiado un 0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 140.15, mientras que el máximo ha alcanzado 142.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PepsiCo Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEP News
- Elevated Costs Challenge Coca-Cola: How Will the Brand Adapt?
- PepsiCo vs. Monster Beverage: Which Is a Better Buy for Investors Now?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Can PepsiCo's Diverse Portfolio Outperform in a Soft Market?
- Trump revives call to ditch quarterly earnings reports. What comes next?
- Tyson Foods eliminará el jarabe de maíz alto en fructosa y otros aditivos para 2025
- Tyson Foods eliminará jarabe de maíz y otros aditivos para 2025
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- How I Would Invest $100,000 In Today’s Overpriced Market
- Tesla Faces Class Action Over 'Wage Theft' Amid Preference For H-1B Workers Following Elon Musk's Push To Optimize Visa Practice - Coca-Cola (NYSE:KO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- PepsiCo (PEP) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- RH (RH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Estée Lauder nombra a René Lammers como director de investigación e innovación
- Estée Lauder nombra a René Lammers como director de investigación e innovación
- Kewaunee Scientific nombra a J. Jette Campbell para su junta directiva
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- Goldman Sachs inicia cobertura de Celsius con calificación de Compra por su potencial de crecimiento
- Celsius stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs on growth potential
- Netflix’s (NFLX) Chief Product Officer Departs Company - TipRanks.com
- All You Need to Know About PepsiCo (PEP) Rating Upgrade to Buy
- PepsiCo Partnership Puts Celsius Holdings on Faster Growth Track
- PepsiCo Is Still Priced Like It's 2009 (NASDAQ:PEP)
Rango diario
140.15 142.04
Rango anual
127.60 177.50
- Cierres anteriores
- 140.03
- Open
- 140.30
- Bid
- 141.23
- Ask
- 141.53
- Low
- 140.15
- High
- 142.04
- Volumen
- 13.619 K
- Cambio diario
- 0.86%
- Cambio mensual
- -10.30%
- Cambio a 6 meses
- -6.15%
- Cambio anual
- -17.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B