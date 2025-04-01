FiyatlarBölümler
Dövizler / PDLB
Geri dön - Hisse senetleri

PDLB: Ponce Financial Group Inc

14.93 USD 0.14 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PDLB fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.70 ve Yüksek fiyatı olarak 15.05 aralığında işlem gördü.

Ponce Financial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDLB haberleri

Günlük aralık
14.70 15.05
Yıllık aralık
10.88 15.21
Önceki kapanış
15.07
Açılış
15.05
Satış
14.93
Alış
15.23
Düşük
14.70
Yüksek
15.05
Hacim
224
Günlük değişim
-0.93%
Aylık değişim
1.15%
6 aylık değişim
19.92%
Yıllık değişim
28.71%
21 Eylül, Pazar