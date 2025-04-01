クォートセクション
通貨 / PDLB
PDLB: Ponce Financial Group Inc

15.07 USD 0.31 (2.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PDLBの今日の為替レートは、2.10%変化しました。日中、通貨は1あたり14.83の安値と15.07の高値で取引されました。

Ponce Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.83 15.07
1年のレンジ
10.88 15.21
以前の終値
14.76
始値
14.84
買値
15.07
買値
15.37
安値
14.83
高値
15.07
出来高
112
1日の変化
2.10%
1ヶ月の変化
2.10%
6ヶ月の変化
21.04%
1年の変化
29.91%
