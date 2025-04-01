通貨 / PDLB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PDLB: Ponce Financial Group Inc
15.07 USD 0.31 (2.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PDLBの今日の為替レートは、2.10%変化しました。日中、通貨は1あたり14.83の安値と15.07の高値で取引されました。
Ponce Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDLB News
- Ponce Financial (PDLB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Recent Price Trend in Ponce Financial (PDLB) is Your Friend, Here's Why
- Ponce Financial (PDLB) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Can Ponce Financial (PDLB) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Here's Why Momentum in Ponce Financial (PDLB) Should Keep going
- Ponce Posts Q2 Profit Up 79 Percent
- Ponce Financial (PDLB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ponce Financial earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Ponce Financial Group: Still Holding Firm On My Neutral Assessment (NASDAQ:PDLB)
- Ponce Financial plans conversion to national bank
- Ponce Financial Group: Despite Fantastic Upside, This Name Is Unremarkable (NASDAQ:PDLB)
1日のレンジ
14.83 15.07
1年のレンジ
10.88 15.21
- 以前の終値
- 14.76
- 始値
- 14.84
- 買値
- 15.07
- 買値
- 15.37
- 安値
- 14.83
- 高値
- 15.07
- 出来高
- 112
- 1日の変化
- 2.10%
- 1ヶ月の変化
- 2.10%
- 6ヶ月の変化
- 21.04%
- 1年の変化
- 29.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K