PDLB: Ponce Financial Group Inc
14.81 USD 0.06 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PDLB за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.66, а максимальная — 14.82.
Следите за динамикой Ponce Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.66 14.82
Годовой диапазон
10.88 15.21
- Предыдущее закрытие
- 14.75
- Open
- 14.70
- Bid
- 14.81
- Ask
- 15.11
- Low
- 14.66
- High
- 14.82
- Объем
- 134
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- 18.96%
- Годовое изменение
- 27.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.