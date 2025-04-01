KurseKategorien
PDLB: Ponce Financial Group Inc

14.85 USD 0.22 (1.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PDLB hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.82 bis zu einem Hoch von 15.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ponce Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
14.82 15.05
Jahresspanne
10.88 15.21
Vorheriger Schlusskurs
15.07
Eröffnung
15.05
Bid
14.85
Ask
15.15
Tief
14.82
Hoch
15.05
Volumen
37
Tagesänderung
-1.46%
Monatsänderung
0.61%
6-Monatsänderung
19.28%
Jahresänderung
28.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K