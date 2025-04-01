Währungen / PDLB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PDLB: Ponce Financial Group Inc
14.85 USD 0.22 (1.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PDLB hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.82 bis zu einem Hoch von 15.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ponce Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDLB News
- Ponce Financial (PDLB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Recent Price Trend in Ponce Financial (PDLB) is Your Friend, Here's Why
- Ponce Financial (PDLB) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Can Ponce Financial (PDLB) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Here's Why Momentum in Ponce Financial (PDLB) Should Keep going
- Ponce Posts Q2 Profit Up 79 Percent
- Ponce Financial (PDLB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ponce Financial earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Ponce Financial Group: Still Holding Firm On My Neutral Assessment (NASDAQ:PDLB)
- Ponce Financial plans conversion to national bank
- Ponce Financial Group: Despite Fantastic Upside, This Name Is Unremarkable (NASDAQ:PDLB)
Tagesspanne
14.82 15.05
Jahresspanne
10.88 15.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.07
- Eröffnung
- 15.05
- Bid
- 14.85
- Ask
- 15.15
- Tief
- 14.82
- Hoch
- 15.05
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -1.46%
- Monatsänderung
- 0.61%
- 6-Monatsänderung
- 19.28%
- Jahresänderung
- 28.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K