Valute / PDLB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PDLB: Ponce Financial Group Inc
14.93 USD 0.14 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PDLB ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 15.05.
Segui le dinamiche di Ponce Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDLB News
- Ponce Financial (PDLB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Recent Price Trend in Ponce Financial (PDLB) is Your Friend, Here's Why
- Ponce Financial (PDLB) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Can Ponce Financial (PDLB) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Here's Why Momentum in Ponce Financial (PDLB) Should Keep going
- Ponce Posts Q2 Profit Up 79 Percent
- Ponce Financial (PDLB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ponce Financial earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Ponce Financial Group: Still Holding Firm On My Neutral Assessment (NASDAQ:PDLB)
- Ponce Financial plans conversion to national bank
- Ponce Financial Group: Despite Fantastic Upside, This Name Is Unremarkable (NASDAQ:PDLB)
Intervallo Giornaliero
14.70 15.05
Intervallo Annuale
10.88 15.21
- Chiusura Precedente
- 15.07
- Apertura
- 15.05
- Bid
- 14.93
- Ask
- 15.23
- Minimo
- 14.70
- Massimo
- 15.05
- Volume
- 224
- Variazione giornaliera
- -0.93%
- Variazione Mensile
- 1.15%
- Variazione Semestrale
- 19.92%
- Variazione Annuale
- 28.71%
21 settembre, domenica