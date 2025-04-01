QuotazioniSezioni
PDLB: Ponce Financial Group Inc

14.93 USD 0.14 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PDLB ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 15.05.

Segui le dinamiche di Ponce Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.70 15.05
Intervallo Annuale
10.88 15.21
Chiusura Precedente
15.07
Apertura
15.05
Bid
14.93
Ask
15.23
Minimo
14.70
Massimo
15.05
Volume
224
Variazione giornaliera
-0.93%
Variazione Mensile
1.15%
Variazione Semestrale
19.92%
Variazione Annuale
28.71%
