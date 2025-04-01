货币 / PDLB
PDLB: Ponce Financial Group Inc
14.83 USD 0.02 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PDLB汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点14.76和高点14.86进行交易。
关注Ponce Financial Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
14.76 14.86
年范围
10.88 15.21
- 前一天收盘价
- 14.81
- 开盘价
- 14.76
- 卖价
- 14.83
- 买价
- 15.13
- 最低价
- 14.76
- 最高价
- 14.86
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.47%
- 6个月变化
- 19.12%
- 年变化
- 27.84%
