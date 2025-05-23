FiyatlarBölümler
Dövizler / PCB
Geri dön - Hisse senetleri

PCB: PCB Bancorp

21.44 USD 0.67 (3.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PCB fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.34 ve Yüksek fiyatı olarak 22.10 aralığında işlem gördü.

PCB Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PCB haberleri

Günlük aralık
21.34 22.10
Yıllık aralık
16.02 22.45
Önceki kapanış
22.11
Açılış
21.98
Satış
21.44
Alış
21.74
Düşük
21.34
Yüksek
22.10
Hacim
136
Günlük değişim
-3.03%
Aylık değişim
-2.10%
6 aylık değişim
13.62%
Yıllık değişim
16.46%
21 Eylül, Pazar