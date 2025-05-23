Dövizler / PCB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PCB: PCB Bancorp
21.44 USD 0.67 (3.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PCB fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.34 ve Yüksek fiyatı olarak 22.10 aralığında işlem gördü.
PCB Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCB haberleri
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- PCB Bancorp (PCB) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- PCB Bancorp Posts 44% EPS Jump in Q2
- PCB Bancorp extends stock repurchase program through July 2026
- PCB Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, PCB Bancorp (PCB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- PCB Bancorp (PCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Banc of California (BANC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- PCB Bancorp: Downgrading To Hold; Earnings Outlook Remains Rosy (NASDAQ:PCB)
- BancFirst (BANF) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PCB Bancorp Receives Nasdaq Notice Regarding Late Form 10-Q Filing
Günlük aralık
21.34 22.10
Yıllık aralık
16.02 22.45
- Önceki kapanış
- 22.11
- Açılış
- 21.98
- Satış
- 21.44
- Alış
- 21.74
- Düşük
- 21.34
- Yüksek
- 22.10
- Hacim
- 136
- Günlük değişim
- -3.03%
- Aylık değişim
- -2.10%
- 6 aylık değişim
- 13.62%
- Yıllık değişim
- 16.46%
21 Eylül, Pazar