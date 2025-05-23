Валюты / PCB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PCB: PCB Bancorp
21.33 USD 0.21 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCB за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.27, а максимальная — 21.46.
Следите за динамикой PCB Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PCB
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- PCB Bancorp (PCB) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- PCB Bancorp Posts 44% EPS Jump in Q2
- PCB Bancorp extends stock repurchase program through July 2026
- PCB Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, PCB Bancorp (PCB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- PCB Bancorp (PCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Banc of California (BANC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- PCB Bancorp: Downgrading To Hold; Earnings Outlook Remains Rosy (NASDAQ:PCB)
- BancFirst (BANF) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PCB Bancorp Receives Nasdaq Notice Regarding Late Form 10-Q Filing
Дневной диапазон
21.27 21.46
Годовой диапазон
16.02 22.45
- Предыдущее закрытие
- 21.54
- Open
- 21.43
- Bid
- 21.33
- Ask
- 21.63
- Low
- 21.27
- High
- 21.46
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -2.60%
- 6-месячное изменение
- 13.04%
- Годовое изменение
- 15.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.