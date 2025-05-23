CotationsSections
Devises / PCB
PCB: PCB Bancorp

21.44 USD 0.67 (3.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCB a changé de -3.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.34 et à un maximum de 22.10.

Suivez la dynamique PCB Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
21.34 22.10
Range Annuel
16.02 22.45
Clôture Précédente
22.11
Ouverture
21.98
Bid
21.44
Ask
21.74
Plus Bas
21.34
Plus Haut
22.10
Volume
136
Changement quotidien
-3.03%
Changement Mensuel
-2.10%
Changement à 6 Mois
13.62%
Changement Annuel
16.46%
