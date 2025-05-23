KurseKategorien
Währungen / PCB
PCB: PCB Bancorp

21.81 USD 0.30 (1.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCB hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.55 bis zu einem Hoch von 22.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die PCB Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.55 22.10
Jahresspanne
16.02 22.45
Vorheriger Schlusskurs
22.11
Eröffnung
21.98
Bid
21.81
Ask
22.11
Tief
21.55
Hoch
22.10
Volumen
53
Tagesänderung
-1.36%
Monatsänderung
-0.41%
6-Monatsänderung
15.58%
Jahresänderung
18.47%
