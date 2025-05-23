Währungen / PCB
PCB: PCB Bancorp
21.81 USD 0.30 (1.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCB hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.55 bis zu einem Hoch von 22.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die PCB Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PCB News
Tagesspanne
21.55 22.10
Jahresspanne
16.02 22.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.11
- Eröffnung
- 21.98
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Tief
- 21.55
- Hoch
- 22.10
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -1.36%
- Monatsänderung
- -0.41%
- 6-Monatsänderung
- 15.58%
- Jahresänderung
- 18.47%
