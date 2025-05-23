통화 / PCB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PCB: PCB Bancorp
21.44 USD 0.67 (3.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PCB 환율이 오늘 -3.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.34이고 고가는 22.10이었습니다.
PCB Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCB News
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- PCB Bancorp (PCB) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- PCB Bancorp Posts 44% EPS Jump in Q2
- PCB Bancorp extends stock repurchase program through July 2026
- PCB Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, PCB Bancorp (PCB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- PCB Bancorp (PCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Banc of California (BANC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- PCB Bancorp: Downgrading To Hold; Earnings Outlook Remains Rosy (NASDAQ:PCB)
- BancFirst (BANF) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PCB Bancorp Receives Nasdaq Notice Regarding Late Form 10-Q Filing
일일 변동 비율
21.34 22.10
년간 변동
16.02 22.45
- 이전 종가
- 22.11
- 시가
- 21.98
- Bid
- 21.44
- Ask
- 21.74
- 저가
- 21.34
- 고가
- 22.10
- 볼륨
- 136
- 일일 변동
- -3.03%
- 월 변동
- -2.10%
- 6개월 변동
- 13.62%
- 년간 변동율
- 16.46%
20 9월, 토요일