PCB: PCB Bancorp

21.44 USD 0.67 (3.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PCB 환율이 오늘 -3.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.34이고 고가는 22.10이었습니다.

PCB Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
21.34 22.10
년간 변동
16.02 22.45
이전 종가
22.11
시가
21.98
Bid
21.44
Ask
21.74
저가
21.34
고가
22.10
볼륨
136
일일 변동
-3.03%
월 변동
-2.10%
6개월 변동
13.62%
년간 변동율
16.46%
20 9월, 토요일