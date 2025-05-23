通貨 / PCB
PCB: PCB Bancorp
22.11 USD 0.81 (3.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PCBの今日の為替レートは、3.80%変化しました。日中、通貨は1あたり21.37の安値と22.11の高値で取引されました。
PCB Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PCB News
1日のレンジ
21.37 22.11
1年のレンジ
16.02 22.45
- 以前の終値
- 21.30
- 始値
- 21.37
- 買値
- 22.11
- 買値
- 22.41
- 安値
- 21.37
- 高値
- 22.11
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- 3.80%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 17.17%
- 1年の変化
- 20.10%
