Dövizler / PBR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PBR: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
12.63 USD 0.18 (1.41%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PBR fiyatı bugün -1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.53 ve Yüksek fiyatı olarak 12.80 aralığında işlem gördü.
Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBR haberleri
- Petrobras (PBR) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Petrobras Expands Offshore Capabilities With Baker Hughes Partnership
- Shell Joins Petrobras and Galp to Boost Sao Tome Exploration
- Petrobras Approves Brazil's First CCS Pilot Project in Macae
- Weatherford, Petrobras’tan 147 milyon dolarlık boru hattı hizmetleri sözleşmesi kazandı
- Why Petrobras (PBR) Outpaced the Stock Market Today
- Petrobras Awards Vallourec $1B Multi-Year Contract for Offshore Growth
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- President Lula Urges Ibama to Approve Petrobras' Amazon Basin Drilling
- Petrobras (PBR) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Petrobras: Oil Giant With Exceptional Margins Worth The Political Risk (NYSE:PBR)
- Petrobras: When Market Fear Creates Long-Term Value (NYSE:PBR)
- Petrobras' Dividend Story Still Rich, Thanks To Volatile State-Run Status (NYSE:PBR)
- Petrobras Reportedly Supports IG4 Plan to Control Braskem Stake
- How To Strategically Build A Globally Diversified $75,000 Dividend Portfolio
- Oceaneering Secures Subsea Robotics Contracts With Petrobras
- Petrobras Moves Toward Low-Carbon Future With Biofuel Plans
- Petrobras Eyes Return to Nigeria as Leaders Strengthen Ties
- Petrobras Initiates Emergency Drill in Foz Do Amazonas Basin
- PBR Charters DOF Group's Construction Vessel for Offshore Operations
- Petrobras Quickly Names Bruno Moretti As Chairman
- Swiss bank Safra Sarasin fined 3.5 million francs in ’Car Wash’ probe
- Petrobras Taps Halliburton & SLB for $328M Buzios Contracts
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
Günlük aralık
12.53 12.80
Yıllık aralık
11.03 15.35
- Önceki kapanış
- 12.81
- Açılış
- 12.80
- Satış
- 12.63
- Alış
- 12.93
- Düşük
- 12.53
- Yüksek
- 12.80
- Hacim
- 9.373 K
- Günlük değişim
- -1.41%
- Aylık değişim
- 2.77%
- 6 aylık değişim
- -12.17%
- Yıllık değişim
- -12.11%
21 Eylül, Pazar