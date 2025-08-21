통화 / PBR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PBR: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
12.63 USD 0.18 (1.41%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PBR 환율이 오늘 -1.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.53이고 고가는 12.80이었습니다.
Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBR News
- Petrobras Expands Offshore Capabilities With Baker Hughes Partnership
- Shell Joins Petrobras and Galp to Boost Sao Tome Exploration
- Petrobras Approves Brazil's First CCS Pilot Project in Macae
- Weatherford, 페트로브라스와 1억 4,700만 달러 규모 계약 체결
- Why Petrobras (PBR) Outpaced the Stock Market Today
- Petrobras Awards Vallourec $1B Multi-Year Contract for Offshore Growth
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- President Lula Urges Ibama to Approve Petrobras' Amazon Basin Drilling
- Petrobras (PBR) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Petrobras: Oil Giant With Exceptional Margins Worth The Political Risk (NYSE:PBR)
- Petrobras: When Market Fear Creates Long-Term Value (NYSE:PBR)
- Petrobras' Dividend Story Still Rich, Thanks To Volatile State-Run Status (NYSE:PBR)
- Petrobras Reportedly Supports IG4 Plan to Control Braskem Stake
- How To Strategically Build A Globally Diversified $75,000 Dividend Portfolio
- Oceaneering Secures Subsea Robotics Contracts With Petrobras
- Petrobras Moves Toward Low-Carbon Future With Biofuel Plans
- Petrobras Eyes Return to Nigeria as Leaders Strengthen Ties
- Petrobras Initiates Emergency Drill in Foz Do Amazonas Basin
- PBR Charters DOF Group's Construction Vessel for Offshore Operations
- Petrobras Quickly Names Bruno Moretti As Chairman
- Swiss bank Safra Sarasin fined 3.5 million francs in ’Car Wash’ probe
- Petrobras Taps Halliburton & SLB for $328M Buzios Contracts
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- Petrobras' Buzios Oil Field Reaches Record Production Milestone
일일 변동 비율
12.53 12.80
년간 변동
11.03 15.35
- 이전 종가
- 12.81
- 시가
- 12.80
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- 저가
- 12.53
- 고가
- 12.80
- 볼륨
- 9.373 K
- 일일 변동
- -1.41%
- 월 변동
- 2.77%
- 6개월 변동
- -12.17%
- 년간 변동율
- -12.11%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K