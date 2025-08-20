Moedas / PBR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PBR: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
12.91 USD 0.02 (0.15%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PBR para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.82 e o mais alto foi 13.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBR Notícias
- Why Petrobras (PBR) Outpaced the Stock Market Today
- Petrobras Awards Vallourec $1B Multi-Year Contract for Offshore Growth
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- President Lula Urges Ibama to Approve Petrobras' Amazon Basin Drilling
- Petrobras (PBR) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Petrobras: Oil Giant With Exceptional Margins Worth The Political Risk (NYSE:PBR)
- Petrobras: When Market Fear Creates Long-Term Value (NYSE:PBR)
- Petrobras' Dividend Story Still Rich, Thanks To Volatile State-Run Status (NYSE:PBR)
- Petrobras Reportedly Supports IG4 Plan to Control Braskem Stake
- How To Strategically Build A Globally Diversified $75,000 Dividend Portfolio
- Oceaneering Secures Subsea Robotics Contracts With Petrobras
- Petrobras Moves Toward Low-Carbon Future With Biofuel Plans
- Petrobras Eyes Return to Nigeria as Leaders Strengthen Ties
- Petrobras Initiates Emergency Drill in Foz Do Amazonas Basin
- PBR Charters DOF Group's Construction Vessel for Offshore Operations
- Petrobras Quickly Names Bruno Moretti As Chairman
- Swiss bank Safra Sarasin fined 3.5 million francs in ’Car Wash’ probe
- Petrobras Taps Halliburton & SLB for $328M Buzios Contracts
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- Petrobras' Buzios Oil Field Reaches Record Production Milestone
- Petrobras (PBR) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Wall Street Analysts See Petrobras (PBR) as a Buy: Should You Invest?
- Best Income Stocks to Buy for August 21st
- Petrobras chairman resigns to take position at Brazil’s oil regulator
Faixa diária
12.82 13.04
Faixa anual
11.03 15.35
- Fechamento anterior
- 12.93
- Open
- 12.92
- Bid
- 12.91
- Ask
- 13.21
- Low
- 12.82
- High
- 13.04
- Volume
- 12.702 K
- Mudança diária
- -0.15%
- Mudança mensal
- 5.04%
- Mudança de 6 meses
- -10.22%
- Mudança anual
- -10.16%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh