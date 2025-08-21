Divisas / PBR
PBR: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
12.91 USD 0.02 (0.15%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PBR de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.82, mientras que el máximo ha alcanzado 13.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
12.82 13.04
Rango anual
11.03 15.35
- Cierres anteriores
- 12.93
- Open
- 12.92
- Bid
- 12.91
- Ask
- 13.21
- Low
- 12.82
- High
- 13.04
- Volumen
- 11.422 K
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- 5.04%
- Cambio a 6 meses
- -10.22%
- Cambio anual
- -10.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B