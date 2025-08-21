Валюты / PBR
PBR: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
12.93 USD 0.08 (0.62%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBR за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.79, а максимальная — 12.98.
Следите за динамикой Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.79 12.98
Годовой диапазон
11.03 15.35
- Предыдущее закрытие
- 12.85
- Open
- 12.93
- Bid
- 12.93
- Ask
- 13.23
- Low
- 12.79
- High
- 12.98
- Объем
- 12.023 K
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 5.21%
- 6-месячное изменение
- -10.08%
- Годовое изменение
- -10.02%
