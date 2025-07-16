Dövizler / PBI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PBI: Pitney Bowes Inc
11.79 USD 0.18 (1.55%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PBI fiyatı bugün 1.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.50 ve Yüksek fiyatı olarak 11.79 aralığında işlem gördü.
Pitney Bowes Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBI haberleri
- Fast-paced Momentum Stock Pitney Bowes (PBI) Is Still Trading at a Bargain
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Why Pitney Bowes (PBI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Here's Why Pitney Bowes (PBI) is a Strong Momentum Stock
- Should Value Investors Buy Pitney Bowes (PBI) Stock?
- Here's Why Pitney Bowes (PBI) is a Strong Value Stock
- Why Pitney Bowes (PBI) is a Great Dividend Stock Right Now
- Pitney Bowes completes $230 million convertible notes offering
- Why Fast-paced Mover Pitney Bowes (PBI) Is a Great Choice for Value Investors
- Pitney Bowes prices $200 million convertible notes offering
- Pitney Bowes plans to offer $200 million in convertible notes
- Why Pitney Bowes (PBI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why Pitney Bowes (PBI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Pitney Bowes (PBI) Could Be a Great Choice
- Earnings call transcript: Pitney Bowes Q2 2025 misses EPS, stock reacts
- Pitney Bowes shares rise as profit doubles despite revenue miss
- Pitney Bowes (PBI) Q2 Earnings Match Estimates
- Pitney Bowes earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Pitney Bowes Q2 2025 slides: Revenue dips 6% while adjusted EBIT jumps 37%
- Pitney Bowes declares $0.08 quarterly dividend
- Pitney Bowes Stock: Additional Runway Remains For This Turnaround Stock (NYSE:PBI)
- Pitney Bowes stock hits 52-week high at 12.56 USD
- 45 Barron’s 2025 Mid-Year Pro-Picks: 3 Ideal July DiviDogs
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
Günlük aralık
11.50 11.79
Yıllık aralık
6.66 13.11
- Önceki kapanış
- 11.61
- Açılış
- 11.64
- Satış
- 11.79
- Alış
- 12.09
- Düşük
- 11.50
- Yüksek
- 11.79
- Hacim
- 3.049 K
- Günlük değişim
- 1.55%
- Aylık değişim
- -0.76%
- 6 aylık değişim
- 30.56%
- Yıllık değişim
- 67.23%
21 Eylül, Pazar