货币 / PBI
PBI: Pitney Bowes Inc
11.44 USD 0.07 (0.62%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PBI汇率已更改0.62%。当日，交易品种以低点11.38和高点11.54进行交易。
关注Pitney Bowes Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PBI新闻
日范围
11.38 11.54
年范围
6.66 13.11
- 前一天收盘价
- 11.37
- 开盘价
- 11.38
- 卖价
- 11.44
- 买价
- 11.74
- 最低价
- 11.38
- 最高价
- 11.54
- 交易量
- 542
- 日变化
- 0.62%
- 月变化
- -3.70%
- 6个月变化
- 26.69%
- 年变化
- 62.27%
