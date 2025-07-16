Валюты / PBI
PBI: Pitney Bowes Inc
11.37 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBI за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.17, а максимальная — 11.38.
Следите за динамикой Pitney Bowes Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.17 11.38
Годовой диапазон
6.66 13.11
- Предыдущее закрытие
- 11.38
- Open
- 11.32
- Bid
- 11.37
- Ask
- 11.67
- Low
- 11.17
- High
- 11.38
- Объем
- 3.080 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- -4.29%
- 6-месячное изменение
- 25.91%
- Годовое изменение
- 61.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.