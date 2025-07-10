Dövizler / PBA
PBA: Pembina Pipeline Corp (Canada)
40.01 USD 0.19 (0.48%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PBA fiyatı bugün 0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.55 ve Yüksek fiyatı olarak 40.12 aralığında işlem gördü.
Pembina Pipeline Corp (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
39.55 40.12
Yıllık aralık
34.14 43.44
- Önceki kapanış
- 39.82
- Açılış
- 39.95
- Satış
- 40.01
- Alış
- 40.31
- Düşük
- 39.55
- Yüksek
- 40.12
- Hacim
- 1.216 K
- Günlük değişim
- 0.48%
- Aylık değişim
- 6.35%
- 6 aylık değişim
- 0.38%
- Yıllık değişim
- -2.86%
21 Eylül, Pazar