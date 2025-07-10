통화 / PBA
PBA: Pembina Pipeline Corp (Canada)
40.01 USD 0.19 (0.48%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PBA 환율이 오늘 0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.55이고 고가는 40.12이었습니다.
Pembina Pipeline Corp (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
39.55 40.12
년간 변동
34.14 43.44
- 이전 종가
- 39.82
- 시가
- 39.95
- Bid
- 40.01
- Ask
- 40.31
- 저가
- 39.55
- 고가
- 40.12
- 볼륨
- 1.216 K
- 일일 변동
- 0.48%
- 월 변동
- 6.35%
- 6개월 변동
- 0.38%
- 년간 변동율
- -2.86%
