货币 / PBA
PBA: Pembina Pipeline Corp (Canada)
39.36 USD 0.73 (1.89%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PBA汇率已更改1.89%。当日，交易品种以低点38.56和高点39.37进行交易。
关注Pembina Pipeline Corp (Canada)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Pembina Secures CER Approval for Alliance Pipeline Settlement
- Canada energy regulator approves Alliance Pipeline settlement
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Pembina Pipeline: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding
- Canadian Natural Q2 Earnings Beat Estimates, Expenses Decrease Y/Y
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Want Over $2,100 in Annual Dividends? Invest $12,000 Into Each of These 3 High-Yielding Stocks
- Raymond James raises Pembina Pipeline stock price target to C$64
- Pembina Pipeline Corporation (PBA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pembina Pipeline (PBA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pembina Pipeline (PBA) Q2 Earnings Meet Estimates
- Ring Energy (REI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Suncor Energy (SU) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Seeking Clues to Pembina Pipeline (PBA) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
- Williams Companies, Inc. (The) (WMB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Transportadora De Gas Ord B (TGS) Moves 7.9% Higher: Will This Strength Last?
- Earnings Preview: Pembina Pipeline (PBA) Q2 Earnings Expected to Decline
- Got $5,000? These 3 High-Yielding Dividend Stocks Are Trading Near Their 52-Week Lows
- TYG: Renewables Keep Producing Losses, But Strength In Midstream Offsets It
- Pembina announces new tolling settlement for Alliance Pipeline
- Jefferies downgrades Pembina Pipeline stock to Hold on toll dispute concerns
- Pembina: 2024 Acquisitions Are Paying Off - And So Should Its Dividend
- Pembina Pipeline: New Hybrid Bonds Yielding 5.95% (TSX:PPL:CA)
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
日范围
38.56 39.37
年范围
34.14 43.44
- 前一天收盘价
- 38.63
- 开盘价
- 38.70
- 卖价
- 39.36
- 买价
- 39.66
- 最低价
- 38.56
- 最高价
- 39.37
- 交易量
- 1.137 K
- 日变化
- 1.89%
- 月变化
- 4.63%
- 6个月变化
- -1.25%
- 年变化
- -4.44%
