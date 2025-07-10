Währungen / PBA
PBA: Pembina Pipeline Corp (Canada)
39.82 USD 0.29 (0.73%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PBA hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.35 bis zu einem Hoch von 39.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pembina Pipeline Corp (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.35 39.86
Jahresspanne
34.14 43.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.53
- Eröffnung
- 39.35
- Bid
- 39.82
- Ask
- 40.12
- Tief
- 39.35
- Hoch
- 39.86
- Volumen
- 814
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- 5.85%
- 6-Monatsänderung
- -0.10%
- Jahresänderung
- -3.33%
