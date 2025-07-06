КотировкиРазделы
PBA: Pembina Pipeline Corp (Canada)

39.36 USD 0.73 (1.89%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PBA за сегодня изменился на 1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.56, а максимальная — 39.37.

Следите за динамикой Pembina Pipeline Corp (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
38.56 39.37
Годовой диапазон
34.14 43.44
Предыдущее закрытие
38.63
Open
38.70
Bid
39.36
Ask
39.66
Low
38.56
High
39.37
Объем
1.137 K
Дневное изменение
1.89%
Месячное изменение
4.63%
6-месячное изменение
-1.25%
Годовое изменение
-4.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.