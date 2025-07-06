Валюты / PBA
PBA: Pembina Pipeline Corp (Canada)
39.36 USD 0.73 (1.89%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBA за сегодня изменился на 1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.56, а максимальная — 39.37.
Следите за динамикой Pembina Pipeline Corp (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PBA
Дневной диапазон
38.56 39.37
Годовой диапазон
34.14 43.44
- Предыдущее закрытие
- 38.63
- Open
- 38.70
- Bid
- 39.36
- Ask
- 39.66
- Low
- 38.56
- High
- 39.37
- Объем
- 1.137 K
- Дневное изменение
- 1.89%
- Месячное изменение
- 4.63%
- 6-месячное изменение
- -1.25%
- Годовое изменение
- -4.44%
