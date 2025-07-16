FiyatlarBölümler
PB: Prosperity Bancshares Inc

66.00 USD 1.06 (1.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PB fiyatı bugün -1.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.93 ve Yüksek fiyatı olarak 66.98 aralığında işlem gördü.

Prosperity Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
65.93 66.98
Yıllık aralık
61.57 86.76
Önceki kapanış
67.06
Açılış
66.90
Satış
66.00
Alış
66.30
Düşük
65.93
Yüksek
66.98
Hacim
1.036 K
Günlük değişim
-1.58%
Aylık değişim
-3.66%
6 aylık değişim
-7.04%
Yıllık değişim
-8.17%
21 Eylül, Pazar