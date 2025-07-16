Валюты / PB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PB: Prosperity Bancshares Inc
65.19 USD 0.68 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PB за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.27, а максимальная — 65.98.
Следите за динамикой Prosperity Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PB
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Prosperity Bancshares: Despite Margin-Driven Growth, Shares Become Even Cheaper (NYSE:PB)
- Prosperity Bancshares (PB) Down 0.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Associated Banc-Corp Stock Gains on Q2 Earnings Beat, NII View Raised
- Prosperity Bancshares Q2 Earnings Beat on Higher NII & Lower Expenses
- Prosperity Bancshares, Inc. (PB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Prosperity Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PB)
- Jefferies lowers Prosperity Bancshares stock price target to $85 on slower loan growth
- Prosperity (PB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings Summary on PB
- Earnings call transcript: Prosperity Bancshares Q2 2025 earnings beat estimates
- Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings Top Estimates
- Prosperity Bancshares Q2 2025 slides: 21% profit growth, expanding margins
- Prosperity Bancshares reports Q2 earnings beat despite revenue miss
- Prosperity Bancshares earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Slowdown in Leveraged Loan Issuance to Hurt Moody's Q2 Earnings
- Ahead of Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Robust AUM Performance on Strong Markets to Aid Invesco's Q2 Earnings
- Raymond James reiterates Outperform rating on Prosperity Bancshares stock
- Private Bancorp of America, Inc. (PBAM) Misses Q2 Earnings Estimates
- Growth in NII, Fee Income Likely to Aid Capital One's Q2 Earnings
Дневной диапазон
64.27 65.98
Годовой диапазон
61.57 86.76
- Предыдущее закрытие
- 65.87
- Open
- 65.98
- Bid
- 65.19
- Ask
- 65.49
- Low
- 64.27
- High
- 65.98
- Объем
- 1.817 K
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -4.85%
- 6-месячное изменение
- -8.18%
- Годовое изменение
- -9.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.