PB: Prosperity Bancshares Inc

67.06 USD 1.21 (1.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBの今日の為替レートは、1.84%変化しました。日中、通貨は1あたり66.01の安値と67.38の高値で取引されました。

Prosperity Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
66.01 67.38
1年のレンジ
61.57 86.76
以前の終値
65.85
始値
66.13
買値
67.06
買値
67.36
安値
66.01
高値
67.38
出来高
2.408 K
1日の変化
1.84%
1ヶ月の変化
-2.12%
6ヶ月の変化
-5.55%
1年の変化
-6.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K