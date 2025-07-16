通貨 / PB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PB: Prosperity Bancshares Inc
67.06 USD 1.21 (1.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PBの今日の為替レートは、1.84%変化しました。日中、通貨は1あたり66.01の安値と67.38の高値で取引されました。
Prosperity Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PB News
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Prosperity Bancshares: Despite Margin-Driven Growth, Shares Become Even Cheaper (NYSE:PB)
- Prosperity Bancshares (PB) Down 0.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Associated Banc-Corp Stock Gains on Q2 Earnings Beat, NII View Raised
- Prosperity Bancshares Q2 Earnings Beat on Higher NII & Lower Expenses
- Prosperity Bancshares, Inc. (PB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Prosperity Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PB)
- Jefferies lowers Prosperity Bancshares stock price target to $85 on slower loan growth
- Prosperity (PB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings Summary on PB
- Earnings call transcript: Prosperity Bancshares Q2 2025 earnings beat estimates
- Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings Top Estimates
- Prosperity Bancshares Q2 2025 slides: 21% profit growth, expanding margins
- Prosperity Bancshares reports Q2 earnings beat despite revenue miss
- Prosperity Bancshares earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Slowdown in Leveraged Loan Issuance to Hurt Moody's Q2 Earnings
- Ahead of Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Robust AUM Performance on Strong Markets to Aid Invesco's Q2 Earnings
- Raymond James reiterates Outperform rating on Prosperity Bancshares stock
- Private Bancorp of America, Inc. (PBAM) Misses Q2 Earnings Estimates
- Growth in NII, Fee Income Likely to Aid Capital One's Q2 Earnings
1日のレンジ
66.01 67.38
1年のレンジ
61.57 86.76
- 以前の終値
- 65.85
- 始値
- 66.13
- 買値
- 67.06
- 買値
- 67.36
- 安値
- 66.01
- 高値
- 67.38
- 出来高
- 2.408 K
- 1日の変化
- 1.84%
- 1ヶ月の変化
- -2.12%
- 6ヶ月の変化
- -5.55%
- 1年の変化
- -6.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K