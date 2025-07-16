통화 / PB
PB: Prosperity Bancshares Inc
66.00 USD 1.06 (1.58%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PB 환율이 오늘 -1.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.93이고 고가는 66.98이었습니다.
Prosperity Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
65.93 66.98
년간 변동
61.57 86.76
- 이전 종가
- 67.06
- 시가
- 66.90
- Bid
- 66.00
- Ask
- 66.30
- 저가
- 65.93
- 고가
- 66.98
- 볼륨
- 1.036 K
- 일일 변동
- -1.58%
- 월 변동
- -3.66%
- 6개월 변동
- -7.04%
- 년간 변동율
- -8.17%
