PB: Prosperity Bancshares Inc
65.85 USD 0.66 (1.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PB de hoy ha cambiado un 1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.99, mientras que el máximo ha alcanzado 66.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prosperity Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PB News
Rango diario
64.99 66.96
Rango anual
61.57 86.76
- Cierres anteriores
- 65.19
- Open
- 65.14
- Bid
- 65.85
- Ask
- 66.15
- Low
- 64.99
- High
- 66.96
- Volumen
- 2.950 K
- Cambio diario
- 1.01%
- Cambio mensual
- -3.88%
- Cambio a 6 meses
- -7.25%
- Cambio anual
- -8.38%
