Moedas / PB
PB: Prosperity Bancshares Inc
66.52 USD 0.67 (1.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PB para hoje mudou para 1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.01 e o mais alto foi 66.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Prosperity Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PB Notícias
Faixa diária
66.01 66.52
Faixa anual
61.57 86.76
- Fechamento anterior
- 65.85
- Open
- 66.13
- Bid
- 66.52
- Ask
- 66.82
- Low
- 66.01
- High
- 66.52
- Volume
- 56
- Mudança diária
- 1.02%
- Mudança mensal
- -2.90%
- Mudança de 6 meses
- -6.31%
- Mudança anual
- -7.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh