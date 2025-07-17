KurseKategorien
Währungen / PB
Zurück zum Aktien

PB: Prosperity Bancshares Inc

67.06 USD 1.21 (1.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PB hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.01 bis zu einem Hoch von 67.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Prosperity Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PB News

Tagesspanne
66.01 67.38
Jahresspanne
61.57 86.76
Vorheriger Schlusskurs
65.85
Eröffnung
66.13
Bid
67.06
Ask
67.36
Tief
66.01
Hoch
67.38
Volumen
2.408 K
Tagesänderung
1.84%
Monatsänderung
-2.12%
6-Monatsänderung
-5.55%
Jahresänderung
-6.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K