Währungen / PB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PB: Prosperity Bancshares Inc
67.06 USD 1.21 (1.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PB hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.01 bis zu einem Hoch von 67.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prosperity Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PB News
- Prosperity Bancshares: Direktor Holmes verkauft Aktien im Wert von über 72.000 US-Dollar
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Prosperity Bancshares: Despite Margin-Driven Growth, Shares Become Even Cheaper (NYSE:PB)
- Prosperity Bancshares (PB) Down 0.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Associated Banc-Corp Stock Gains on Q2 Earnings Beat, NII View Raised
- Prosperity Bancshares Q2 Earnings Beat on Higher NII & Lower Expenses
- Prosperity Bancshares, Inc. (PB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Prosperity Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PB)
- Jefferies lowers Prosperity Bancshares stock price target to $85 on slower loan growth
- Prosperity (PB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings Summary on PB
- Earnings call transcript: Prosperity Bancshares Q2 2025 earnings beat estimates
- Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings Top Estimates
- Prosperity Bancshares Q2 2025 slides: 21% profit growth, expanding margins
- Prosperity Bancshares reports Q2 earnings beat despite revenue miss
- Prosperity Bancshares earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Slowdown in Leveraged Loan Issuance to Hurt Moody's Q2 Earnings
- Ahead of Prosperity Bancshares (PB) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Robust AUM Performance on Strong Markets to Aid Invesco's Q2 Earnings
- Raymond James reiterates Outperform rating on Prosperity Bancshares stock
- Private Bancorp of America, Inc. (PBAM) Misses Q2 Earnings Estimates
Tagesspanne
66.01 67.38
Jahresspanne
61.57 86.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.85
- Eröffnung
- 66.13
- Bid
- 67.06
- Ask
- 67.36
- Tief
- 66.01
- Hoch
- 67.38
- Volumen
- 2.408 K
- Tagesänderung
- 1.84%
- Monatsänderung
- -2.12%
- 6-Monatsänderung
- -5.55%
- Jahresänderung
- -6.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K