PAPL: Pineapple Financial Inc

6.2550 USD 0.3300 (5.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PAPL fiyatı bugün -5.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.0900 ve Yüksek fiyatı olarak 7.0257 aralığında işlem gördü.

Pineapple Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.0900 7.0257
Yıllık aralık
2.6700 9.5200
Önceki kapanış
6.5850
Açılış
7.0000
Satış
6.2550
Alış
6.2580
Düşük
6.0900
Yüksek
7.0257
Hacim
383
Günlük değişim
-5.01%
Aylık değişim
32.24%
6 aylık değişim
113.48%
Yıllık değişim
113.48%
