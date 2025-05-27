CotizacionesSecciones
PAPL
PAPL: Pineapple Financial Inc

6.1100 USD 0.1800 (3.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PAPL de hoy ha cambiado un 3.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.0100, mientras que el máximo ha alcanzado 6.3843.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pineapple Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

PAPL News

Rango diario
6.0100 6.3843
Rango anual
2.6700 9.5200
Cierres anteriores
5.9300
Open
6.0650
Bid
6.1100
Ask
6.1130
Low
6.0100
High
6.3843
Volumen
219
Cambio diario
3.04%
Cambio mensual
29.18%
Cambio a 6 meses
108.53%
Cambio anual
108.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B