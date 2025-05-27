KurseKategorien
PAPL: Pineapple Financial Inc

6.3950 USD 0.1900 (2.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PAPL hat sich für heute um -2.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.0900 bis zu einem Hoch von 7.0257 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pineapple Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
6.0900 7.0257
Jahresspanne
2.6700 9.5200
Vorheriger Schlusskurs
6.5850
Eröffnung
7.0000
Bid
6.3950
Ask
6.3980
Tief
6.0900
Hoch
7.0257
Volumen
284
Tagesänderung
-2.89%
Monatsänderung
35.20%
6-Monatsänderung
118.26%
Jahresänderung
118.26%
