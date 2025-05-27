Währungen / PAPL
PAPL: Pineapple Financial Inc
6.3950 USD 0.1900 (2.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAPL hat sich für heute um -2.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.0900 bis zu einem Hoch von 7.0257 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pineapple Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.0900 7.0257
Jahresspanne
2.6700 9.5200
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.5850
- Eröffnung
- 7.0000
- Bid
- 6.3950
- Ask
- 6.3980
- Tief
- 6.0900
- Hoch
- 7.0257
- Volumen
- 284
- Tagesänderung
- -2.89%
- Monatsänderung
- 35.20%
- 6-Monatsänderung
- 118.26%
- Jahresänderung
- 118.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K