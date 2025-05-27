クォートセクション
通貨 / PAPL
PAPL: Pineapple Financial Inc

6.5850 USD 0.4750 (7.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PAPLの今日の為替レートは、7.77%変化しました。日中、通貨は1あたり6.1522の安値と6.6500の高値で取引されました。

Pineapple Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAPL News

1日のレンジ
6.1522 6.6500
1年のレンジ
2.6700 9.5200
以前の終値
6.1100
始値
6.3572
買値
6.5850
買値
6.5880
安値
6.1522
高値
6.6500
出来高
245
1日の変化
7.77%
1ヶ月の変化
39.22%
6ヶ月の変化
124.74%
1年の変化
124.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K