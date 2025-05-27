시세섹션
통화 / PAPL
주식로 돌아가기

PAPL: Pineapple Financial Inc

6.2550 USD 0.3300 (5.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PAPL 환율이 오늘 -5.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.0900이고 고가는 7.0257이었습니다.

Pineapple Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAPL News

일일 변동 비율
6.0900 7.0257
년간 변동
2.6700 9.5200
이전 종가
6.5850
시가
7.0000
Bid
6.2550
Ask
6.2580
저가
6.0900
고가
7.0257
볼륨
383
일일 변동
-5.01%
월 변동
32.24%
6개월 변동
113.48%
년간 변동율
113.48%
20 9월, 토요일