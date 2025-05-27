Valute / PAPL
PAPL: Pineapple Financial Inc
6.2550 USD 0.3300 (5.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAPL ha avuto una variazione del -5.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.0900 e ad un massimo di 7.0257.
Segui le dinamiche di Pineapple Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.0900 7.0257
Intervallo Annuale
2.6700 9.5200
- Chiusura Precedente
- 6.5850
- Apertura
- 7.0000
- Bid
- 6.2550
- Ask
- 6.2580
- Minimo
- 6.0900
- Massimo
- 7.0257
- Volume
- 383
- Variazione giornaliera
- -5.01%
- Variazione Mensile
- 32.24%
- Variazione Semestrale
- 113.48%
- Variazione Annuale
- 113.48%
21 settembre, domenica