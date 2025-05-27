QuotazioniSezioni
Valute / PAPL
Tornare a Azioni

PAPL: Pineapple Financial Inc

6.2550 USD 0.3300 (5.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PAPL ha avuto una variazione del -5.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.0900 e ad un massimo di 7.0257.

Segui le dinamiche di Pineapple Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAPL News

Intervallo Giornaliero
6.0900 7.0257
Intervallo Annuale
2.6700 9.5200
Chiusura Precedente
6.5850
Apertura
7.0000
Bid
6.2550
Ask
6.2580
Minimo
6.0900
Massimo
7.0257
Volume
383
Variazione giornaliera
-5.01%
Variazione Mensile
32.24%
Variazione Semestrale
113.48%
Variazione Annuale
113.48%
21 settembre, domenica