Devises / PAPL
PAPL: Pineapple Financial Inc

6.2550 USD 0.3300 (5.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PAPL a changé de -5.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.0900 et à un maximum de 7.0257.

Suivez la dynamique Pineapple Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

PAPL Nouvelles

Range quotidien
6.0900 7.0257
Range Annuel
2.6700 9.5200
Clôture Précédente
6.5850
Ouverture
7.0000
Bid
6.2550
Ask
6.2580
Plus Bas
6.0900
Plus Haut
7.0257
Volume
383
Changement quotidien
-5.01%
Changement Mensuel
32.24%
Changement à 6 Mois
113.48%
Changement Annuel
113.48%
20 septembre, samedi