PAPL: Pineapple Financial Inc
5.9300 USD 0.3300 (5.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAPL за сегодня изменился на 5.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.5600, а максимальная — 6.1969.
Следите за динамикой Pineapple Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.5600 6.1969
Годовой диапазон
2.6700 9.5200
- Предыдущее закрытие
- 5.6000
- Open
- 5.5751
- Bid
- 5.9300
- Ask
- 5.9330
- Low
- 5.5600
- High
- 6.1969
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- 5.89%
- Месячное изменение
- 25.37%
- 6-месячное изменение
- 102.39%
- Годовое изменение
- 102.39%
