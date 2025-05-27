КотировкиРазделы
PAPL
PAPL: Pineapple Financial Inc

5.9300 USD 0.3300 (5.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PAPL за сегодня изменился на 5.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.5600, а максимальная — 6.1969.

Следите за динамикой Pineapple Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.5600 6.1969
Годовой диапазон
2.6700 9.5200
Предыдущее закрытие
5.6000
Open
5.5751
Bid
5.9300
Ask
5.9330
Low
5.5600
High
6.1969
Объем
93
Дневное изменение
5.89%
Месячное изменение
25.37%
6-месячное изменение
102.39%
Годовое изменение
102.39%
