Dövizler / PALC
PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
51.64 USD 0.04 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PALC fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.46 ve Yüksek fiyatı olarak 51.64 aralığında işlem gördü.
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PALC haberleri
Günlük aralık
51.46 51.64
Yıllık aralık
42.85 52.90
- Önceki kapanış
- 51.60
- Açılış
- 51.47
- Satış
- 51.64
- Alış
- 51.94
- Düşük
- 51.46
- Yüksek
- 51.64
- Hacim
- 25
- Günlük değişim
- 0.08%
- Aylık değişim
- 2.34%
- 6 aylık değişim
- 8.42%
- Yıllık değişim
- 4.75%
