FiyatlarBölümler
Dövizler / PALC
Geri dön - Hisse senetleri

PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

51.64 USD 0.04 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PALC fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.46 ve Yüksek fiyatı olarak 51.64 aralığında işlem gördü.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PALC haberleri

Günlük aralık
51.46 51.64
Yıllık aralık
42.85 52.90
Önceki kapanış
51.60
Açılış
51.47
Satış
51.64
Alış
51.94
Düşük
51.46
Yüksek
51.64
Hacim
25
Günlük değişim
0.08%
Aylık değişim
2.34%
6 aylık değişim
8.42%
Yıllık değişim
4.75%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%