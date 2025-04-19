货币 / PALC
PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
51.64 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PALC汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点51.46和高点51.64进行交易。
关注Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PALC新闻
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
日范围
51.46 51.64
年范围
42.85 52.90
- 前一天收盘价
- 51.60
- 开盘价
- 51.47
- 卖价
- 51.64
- 买价
- 51.94
- 最低价
- 51.46
- 最高价
- 51.64
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 2.34%
- 6个月变化
- 8.42%
- 年变化
- 4.75%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-450.170 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%