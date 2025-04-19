KurseKategorien
PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

51.64 USD 0.04 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PALC hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.46 bis zu einem Hoch von 51.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
51.46 51.64
Jahresspanne
42.85 52.90
Vorheriger Schlusskurs
51.60
Eröffnung
51.47
Bid
51.64
Ask
51.94
Tief
51.46
Hoch
51.64
Volumen
25
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
2.34%
6-Monatsänderung
8.42%
Jahresänderung
4.75%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%