PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
51.64 USD 0.04 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PALC hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.46 bis zu einem Hoch von 51.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PALC News
Tagesspanne
51.46 51.64
Jahresspanne
42.85 52.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.60
- Eröffnung
- 51.47
- Bid
- 51.64
- Ask
- 51.94
- Tief
- 51.46
- Hoch
- 51.64
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 2.34%
- 6-Monatsänderung
- 8.42%
- Jahresänderung
- 4.75%
