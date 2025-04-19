CotaçõesSeções
PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

51.64 USD 0.04 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PALC para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.46 e o mais alto foi 51.64.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
51.46 51.64
Faixa anual
42.85 52.90
Fechamento anterior
51.60
Open
51.47
Bid
51.64
Ask
51.94
Low
51.46
High
51.64
Volume
25
Mudança diária
0.08%
Mudança mensal
2.34%
Mudança de 6 meses
8.42%
Mudança anual
4.75%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-450.170 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%