PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
51.64 USD 0.04 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PALC para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.46 e o mais alto foi 51.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
51.46 51.64
Faixa anual
42.85 52.90
- Fechamento anterior
- 51.60
- Open
- 51.47
- Bid
- 51.64
- Ask
- 51.94
- Low
- 51.46
- High
- 51.64
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 2.34%
- Mudança de 6 meses
- 8.42%
- Mudança anual
- 4.75%
