PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

51.64 USD 0.04 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PALC de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.46, mientras que el máximo ha alcanzado 51.64.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
51.46 51.64
Rango anual
42.85 52.90
Cierres anteriores
51.60
Open
51.47
Bid
51.64
Ask
51.94
Low
51.46
High
51.64
Volumen
25
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
2.34%
Cambio a 6 meses
8.42%
Cambio anual
4.75%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-450.170 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%